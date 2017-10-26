Матч открытия ЧЕ-2020 может пройти в Санкт-Петербурге

Москва, , 11:39 — REGNUM Проведение матча открытия чемпионата Европы по футболу 2020 года модет состояться в Санкт-Петербурге.

Президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко сообщил журналистам, что РФС подал заявку на проведение первого матча турнира в Санкт-Петербурге.

«Мы подали заявку и предложили Петербург. Готовы создать все необходимые условия. Болельщики этого заслужили», — сказал Мутко.

Он также добавил, что стадион с Санкт-Петербурге является одним из лучших в мире, несмотря на то, что его долго критиковали.

Напомним, впервые в истории чемпионат Европы по футболу 2020 года пройдёт не в каких-либо отдельных странах, а в 13 городах континента. Эта акция приурочена к 60-летию футбольных чемпионатов «старого света».

Матчи турнира примут Санкт-Петербург, Лондон, Рим, Амстердам, Мюнхен, Дублин, Баку, Бильбао, Копенгаген, Бухарест, Будапешт, Брюссель и Глазго.

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