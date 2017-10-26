Стадион «Санкт-Петербург» может принять матч открытия Евро-2020

Санкт-Петербург, , 11:38 — REGNUM Российский футбольный союз (РФС) подал заявку на проведение матча открытия чемпионата Европы по футболу 2020 года в Санкт-Петербурге, на стадионе «Санкт-Петербург арена» (ранее известен как «Зенит-Арена»). Об этом 26 октября сообщил журналистам вице-премьер России по спорту Виталий Мутко.

«Мы гoтoвы создать все условия. Болельщики Петербурга это заслужили. Стадиoн фантастический, его дoлгo критиковали, нo сейчас oн один из лучших в мире», — цитирует слова Виталия Мутко спортивный журналист Василий Конов.

Чемпионат Европы в 2020 году впервые пройдет одновременно в 13 странах. В России матчи состоятся на стадионе «Санкт-Петербург арена» на Крестовском острове.

Летом 2018 года стадион в Петербурге примет несколько игр Чемпионата мира 2018 года, в том числе один из полуфиналов.

Напомним, стадион на Крестовском острове строился почти 10 лет и обошелся городскому бюджету Петербурга в более чем 43 млрд рублей. За это время объект многократно оказывался в центре различных скандалов.

Главной особенностью стадиона является наличие выкатного поля и раздвижной крыши.