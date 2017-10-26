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WADA заявило об увеличении положительных допинг-проб в 2016 году

Спорт

WADA опубликовало статистику допинг-проб

Монреаль, Канада, 26 октября 2017, 11:18 — REGNUM  Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало статистику допинг-проб за 2016 год. Об этом сообщается на сайте организации.

Согласно статистике WADA, в 2016 году было зафиксировано 4822 положительные допинг-пробы, что составило 1,6% от общего количества проб — 300 565.

В 2015 году агентство взяло 303 369 проб, из которых 3809 оказались положительными. Это составило 1,26% от общего количества.

Таким образом, по данным WADA, общее количество положительных допинг-пробы в 2016 году увеличилось по сравнению с предыдущим годом.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, WADA начало расследование возможного существования государственной допинг-программы в Китае после того, как бывший врач олимпийской сборной этой страны заявила об употреблении допинга в 1980-х и 1990-х годах.

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