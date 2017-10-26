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«Реал» может купить Левандовски у «Баварии»

Спорт

«Реал» ведёт переговоры с «Баварией» о переходе польского форварда

Мадрид, 26 октября 2017, 10:50 — REGNUM  Мадридский «Реал» может купить нападающего мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберта Левандовски. Об этом сообщает издание Goal.

По информации издания, «Реал» ведёт переговоры с «Баварией» о переходе польского форварда.

При этом отмечается, что со стороны «Баварии» причиной возможной продажи нападающего являются его слова о неконкурентоспособности мюнхенского клуба на международной арене.

В случае успеха переговоров трансфер Левандовски может произойти летом 2018 года.

Напомним, Роберт Левандовски выступает в составе «Баварии» с 2014 года. За время, проведённое в клубе, он сыграл в 162 матчах и забил 123 гола. В составе клуба он стал трёхкратным чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка Германии.

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