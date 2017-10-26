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Две передачи Тарасенко помогли «Сент-Луису» обыграть «Калгари»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 5:2

Сент-Луис, США, 26 октября 2017, 09:37 — REGNUM  «Сент-Луис Блюз» победил на своём льду «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:2.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами. Отличились Михаэль Баклунд и Александер Стин.

Во втором периоде «Сент-Луис» вышел вперёд благодаря шайбам Джейдена Шварца и Алекса Пьетранджело. В составе «Калгари» дубль оформил Михаэль Баклунд.

В третьем отрезке матча игроки «Сент-Луиса» Пол Штястны и Джоэл Эдмундсон забросили по шайбе и установили окончательный счёт.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко отметился двумя результативными передачами.

«Сент-Луис Блюз» (Сент-Луис) — «Калгари Флэймз» (Калгари) — 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)

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