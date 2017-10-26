«Коламбус» разгромил «Баффало» в матче НХЛ

Коламбус, США, , 08:52 — REGNUM «Коламбус Блю Джекетс» разгромил на своём льду «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась победой «Коламбуса» со счётом 5:1.

За первые два периода «Коламбус» забросил в ворота соперника четыре шайбы. Отличились Оливер Бьёркстранд, Сет Джонс, Ник Фолиньо и Мэттью Калверт.

В третьем отрезке матча нападающий «Баффало» Сет Гриффит отыграл одну шайбу. Однако в концовке встречи Джош Андерсон восстановил разницу в счёте.

Российский нападающий «Коламбуса» Артемий Панарин отметился результативной передачей, а голкипер Сергей Бобровский провёл на льду весь матч, отразив 34 броска из 35.

«Коламбус Блю Джекетс» (Коламбус) — «Баффало Сэйбрз» (Баффало) — 5:1 (1:0, 3:0, 1:1)

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