ЦСКА победил «Панатинаикос» в матче Евролиги

Москва, , 07:29 — REGNUM Московский ЦСКА одержал победу над греческим «Панатинаикосом» в матче третьего тура баскетбольной Евролиги. Встреча завершилась со счётом 81:63.

«Армейцы» обеспечили себе преимущество уже после первой четверти, в которой они победили с с разницей «+12».

В дальнейшем шла равная борьба, в которой греческому клубу удалось сократить отставание до девяти очков перед четвёртой четвертью.

В последнем отрезке матча ЦСКА сумел дожать соперника и оформить итоговую победу с разницей «+18».

Самым результативным игроком матча стал защитник ЦСКА Серхио Родригес, набравший 25 очков. В составе «Панатинаикоса» самым активным стал Келвин Риверс, набравший 17 очков.

Баскетбол. Евролига 2017/18. Третий тур.

ЦСКА (Россия) — «Панатинаикос» (Греция) — 81:63 (27:15, 16:18, 17:18, 21:12)

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