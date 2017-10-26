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«Челси» одержал победу над «Эвертоном» в Кубке английской лиги

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:1

«Челси» одержал победу над «Эвертоном» в Кубке английской лиги
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Футбол

Лондон, 26 октября 2017, 06:55 — REGNUM  Лондонский «Челси» одержал победу над «Эвертоном» в матче четвёртого раунда Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 2:1.

На 26-й минуте встречи защитник «Челси» Антонио Рюдигер открыл счёт в матче.

На второй добавленной ко второму тайму минуте полузащитник Виллиан удвоил преимущество лондонского клуба.

На второй добавленной минуте «Эвертон» один мяч отыграл. Отличился нападающий Доминик Калверт-Льюин.

Таким образом, «Челси» вышел в четвертьфинал турнира. Ранее в эту стадию пробились «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Арсенал».

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