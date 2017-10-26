«Амкар» по пенальти обыграл «Ростов»

Ростов-на-Дону, , 06:13 — REGNUM Пермский «Амкар» вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу. В матче 1/8 финала он по пенальти одержал победу над «Ростовом».

Основное и дополнительное время завершилось со счётом 1:1. На 16-й минуте встречи защитник «Амкара» Брайн Идову вывел свою команду вперёд, а на 39-й минуте защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк сравнял счёт.

Победитель противостояния определился в серии послематчевых пенальти, где «Амкар» оказался сильнее — 10:9.

В четвертьфинале «Амкар» встретится с курским «Авангардом».

Читайте ранее в этом сюжете: Курский «Авангард» пробился в четвертьфинал Кубка России

Читайте развитие сюжета: Определились все участники четвертьфинала Кубка России