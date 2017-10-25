Курский «Авангард» пробился в четвертьфинал Кубка России

Тамбов, , 15:55 — REGNUM Курский «Авангард» вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу. В матче 1/8 финала он одержал победу над клубом «Тамбов».

Встреча, прошедшая в Тамбове, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 61-й минуте встречи защитник «Тамбова» Алексей Скворцов забил мяч в собственные ворота. А на 85-й минуте нападающий «Авангарда» Артём Федчук удвоил преимущество гостей.

В четвертьфинале «Авангард» встретится с победителем матча между «Ростовом» и пермским «Амкаром».

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