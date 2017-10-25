Среда, 25 Октября 2017 года
16:22:21 МСК

Курский «Авангард» пробился в четвертьфинал Кубка России

Спорт

«Авангард» выиграл у «Тамбова» со счётом 2:0

Тамбов, 25 октября 2017, 15:55 — REGNUM  Курский «Авангард» вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу. В матче 1/8 финала он одержал победу над клубом «Тамбов».

Встреча, прошедшая в Тамбове, завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

На 61-й минуте встречи защитник «Тамбова» Алексей Скворцов забил мяч в собственные ворота. А на 85-й минуте нападающий «Авангарда» Артём Федчук удвоил преимущество гостей.

В четвертьфинале «Авангард» встретится с победителем матча между «Ростовом» и пермским «Амкаром».

Читайте ранее в этом сюжете: «СКА-Хабаровск» выиграл у санкт-петербургского «Динамо» в Кубке России

Читайте развитие сюжета: «Луч-Энергия» вышел в четвертьфинал Кубка России

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail
Пароль
Имя
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить