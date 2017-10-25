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«СКА-Хабаровск» выиграл у санкт-петербургского «Динамо» в Кубке России

Спорт

Встреча завершилась со счётом 2:0

Хабаровск, 25 октября 2017, 14:45 — REGNUM  «СКА-Хабаровск» вышел в четвертьфинал Кубка России по футболу. В матче 1/8 финала он одержал победу над санкт-петербургским «Динамо».

Встреча, прошедшая в Хабаровске, завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

На 61-й счёт минуте встречи открыл защитник «СКА-Хабаровск» Георгий Наваловский. А на 72-й минуте нападающий Мирослав Маркович удвоил преимущество хозяев

В четвертьфинале «СКА-Хабаровск» сыграет с победителем матча между ярославским «Шинником» и нижегородским «Олимпийцем».

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