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«Зенит» проведёт весной как минимум один матч на старом стадионе

Спорт

Речь идёт о матче 28-го тура, в котором «Зенит» примет ЦСКА

Санкт-Петербург, 25 октября 2017, 12:55 — REGNUM  Санкт-петербургский «Зенит» проведёт один как минимум один матч чемпионата России на старом стадионе — «Петровский». Об этом 25 октября сообщает «Фонтанка».

Речь идёт о матче 28-го тура российской футбольной премьер-лиги, в котором «Зенит» примет московский ЦСКА. Встреча должна состояться 29 апреля 2018 года.

Причиной переноса матча может стать замена газона на новом стадионе «Санкт-Петербург», которая должна начаться с 16 апреля. После замены на 13 мая планируется тестовый матч, в котором «Зенит» встретится со «СКА-Хабаровск».

По окончании тестового матча поле выкатят со стадиона и вернут обратно уже для матчей чемпионата мира.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к 20 декабря около стадиона «Санкт-Петербург» будет демонтирован медиацентр, который мешает выкатывать поле стадиона. Его планируют переместить в сторону парковок.

Читайте ранее в этом сюжете: Медиацентр около стадиона «Санкт-Петербург» перенесут к 20 декабря

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Строительство стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге

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