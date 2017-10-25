Футбольный клуб «Гуанчжоу Эвергранд» может возглавить Карло Анчелотти

Пекин, , 12:46 — REGNUM Ряд осведомленных источников подтвердил информацию о начале переговоров бывшего главного тренера ФК «Бавария» Карло Анчелотти с руководством китайского футбольного клуба «Гуанчжоу Эвергранд», накануне досрочно ставшего чемпионом китайской суперлиги.

В настоящее время китайскую команду тренирует всемирно известный специалист Луис Фелипе Сколари, который ранее заявил о намерениях разорвать контракт с «Гуанчжоу Эвергранд» по окончанию сезона, пишет «Сина синьвэнь».

Анчелотти недавно покинул немецкий футбольный клуб из-за разногласий с членами команды и руководством клуба, недовольного результатами «Баварии». Ранее ряд китайских СМИ распространили новость о том, что место главного тренера «Гуанчжоу Эвергранд» может занять Томас Тухель, ранее тренировавший дортмундскую «Боруссию».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 23 октября футбольный клуб «Гуанчжоу Эвергранд» оформил досрочное чемпионство, обыграв в 28-м туре чемпионата Китая команду «Гуйчжоу Жичэн» со счетом 5:1.

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