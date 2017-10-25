РФС назвал места проведения матчей с Аргентиной и Испанией

Москва, , 12:33 — REGNUM Стали известны места проведения товарищеских матчей сборной России с командами Аргентины и Испании. Об этом 24 октября сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Матч со сборной Аргентины пройдёт в Москве на стадионе «Лужники» 11 ноября Встреча начнётся в 16:00.

Контрольная игра с командой Испании состоится 14 ноября в Санкт-Петербурге и начнётся в 21:45.

Отметим, что матч в «Лужниках» станет первым после масштабной реконструкции стадиона, которая была проведена к чемпионату мира 2018 года.

Ранее РФС сообщал, что сборная России матчами с Аргентиной и Испанией завершит программу контрольных матчей в 2017 году.

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