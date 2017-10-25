Квят не вернётся за руль «Торо Россо» в текущем сезоне

Фаэнца, Италия, , 12:13 — REGNUM Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят больше не вернётся к выступлениям за команду. Об этом заявил советник компании «Ред Булл» Хельмут Марко, сообщает Autobild.

«Квят не вернётся. Мы не думаем, что он сможет вернуться в долгосрочной перспективе. Гасли и Хартли будут выступать до конца сезона. Что будет после этого — посмотрим», — сказал Марко.

Ранее Квят пропустил Гран-при Малайзии и Японии, поскольку его заменил француз Пьеру Гасли. Однако на этапе чемпионата в США он вернулся за руль болида из-за того, что из команды ушёл испанец Карлос Сайнс-младший, перешедший в «Рено».

На Гран-при США Квят финишировал десятым, попав в очковую зону и опередив своего партнера по команде Брендона Хартли.

Квят выступал в «Формуле-1» с 2014 года в составе команд «Торо Россо» и «Ред Булл». Наивысшим его достижением стало второе место на Гран-при Венгрии в 2015 году.

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