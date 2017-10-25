Малкин помог «Питтсбургу» выиграть у «Эдмонтона»

Питтсбург, США, , 10:51 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу в овертайме над «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась со счётом 2:1.

Счёт в матче был открыт в третьем периоде, когда шайбу забросил защитник «Питтсбурга» Иэн Коул.

За три минуты до конца третьего периода нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид сравнял счёт.

В овертайме сильнее оказались хоккеисты «Питтсбурга». Нападающий Фил Кессел забросил победную шайбу с передачи Евгения Малкина.

«Питтсбург Пингвинз» (Питтсбург) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) —2:1 (0:0, 0:0, 1:1, 1:0)

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