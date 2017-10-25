Голы Сергачёва, Наместникова и Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Каролину»

Роли, США, , 10:25 — REGNUM «Тампа Бэй Лайтнинг» разгромила в гостях «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась победой «Тампы» со счётом 5:1.

Счёт открыл в первом периоде нападающий «Тампы» Тайлер Джонсон. Во втором периоде отличился российский защитник Михаил Сергачёв.

В третьем отрезке матча защитник «Каролины» Джейккоб Слэвин сократил отставание в счёте. Однако в концовке встречи Владислав Наместников и Райан Кэллахэн забили по голу в пустые ворота противника.

Подвёл итог матча российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров, который в равных составах забросил шайбу за четыре секунды до конца встречи и вышел на первое место в списке бомбардиров, опередив Александра Овечкина.

На сегодняшний день «Тампа Бэй» лидирует в регулярном чемпионате НХЛ, на её счету 17 очков.

«Каролина Харрикейнз» (Роли) — «Тампа Бэй Лайтнинг» (Тампа) — 0:2 (0:1, 0:1, 1:3)

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