Гвардиола раскритиковал мячи, которыми играют в Кубке Лиги

Манчестер, Великобритания, , 09:54 — REGNUM Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола подверг критике мячи, которые использовались во время матчей Кубка английской лиги. Об этом сообщает Telegraph.

«Они слишком лёгкие, у них нет веса. Невозможно забить гол таким мячом. Поскольку мы победили, я не оправдываюсь. Все мои игроки после матча сказали: «Что это такое?», — приводит издание слова Гвардиолы.

Он добавил, что несерьёзно использовать такие мячи для соревнований высокого уровня.

Как сообщало ИА REGNUM, «Манчестер Сити» выиграл у «Вулверхэмптона» в матче четвёртого раунда Кубка английской лиги. Встреча завершилась со счётом 0:0. По пенальти сильнее оказались футболисты «Манчестер Сити» — 4:1.

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