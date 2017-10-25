Роналду: «Россия — это страна, которая приносила мне удачу»

Мадрид, , 08:04 — REGNUM Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду сказал, что Россия поделился воспоминаниями об играх в России.

«Я играл в России несколько раз. Там я выиграл Лигу чемпионов. Это страна, которая приносила мне удачу», — сказал Роналду.

Он также добавил, что несмотря на неудачу на Кубке конфедераций, когда сборная Португалии уступила в полуфинале чилийцам в серии пенальти, это был интересный и полезный опыт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Криштиану Роналду признан лучшим футболистом года по версии ФИФА. Он набрал 43,16% голосов по итогам голосования капитанов и главных тренеров сборных, а также журналистов и болельщиков.

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