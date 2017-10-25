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«Барселона» разгромила «Мурсию» в Кубке Испании

Спорт

Встреча завершилась со счётом 3:0

«Барселона» разгромила «Мурсию» в Кубке Испании
Цитата из м/ф «Футбольные звёзды». Реж. Борис Дёжкин. 1974. СССР
Борьба

Мурсия, Испания, 25 октября 2017, 07:45 — REGNUM  «Барселона» разгромила «Мурсию» в матче 1/16 раунда Кубка Испании. Встреча завершилась со счётом 3:0.

«Барселона» играла дублирующим составом. В её составе отличились Пако Алькасер, Херард Деулофеу и Хосе Арнаис.

Второй матч противостояния пройдёт на стадионе «Камп-Ноу» 29 ноября.

Напомним, «Барселона» является действующим обладателем Кубка Испании. В сезоне 2016/17 каталонский клуб выиграл кубок, обыграв в финале «Алавес» со счётом 3:1.

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