«Манчестер Сити» по пенальти выиграл у «Вулверхэмптона»

Манчестер, Великобритания, , 07:27 — REGNUM «Манчестер Сити» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче четвёртого раунда Кубка английской лиги.

Основное и дополнительное время завершилось со счётом 0:0. Исход встречи решился в серии послематчевых пенальти, где сильнее оказались футболисты «Сити» — 4:1.

В составе горожан послематчевые пенальти забили Кевин де Брёйне, Яя Туре, Лерой Зане и Серхио Агуэро. В составе «Вулверхэмптона» точным ударом отметился Бонатини, а удары Альфреда Н’Диайе и Конора Коди отразил голкипер «горожан» Клаудио Браво.

Отметим, что украинский полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, провёл первый официальный матч за клуб и отыграл все 120 минут.

Жеребьёвка четвертьфинальных матчей турнира состоится 25 октября.

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