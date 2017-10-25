«Арсенал» одержал волевую победу над «Норвич Сити»

Лондон, , 00:18 — REGNUM 24 октября на стадионе «Эмирейтс» был разыгран матч 1/8 финала Кубка Лиги между командами «Арсенал» и «Норвич Сити». Матч завершился со счетом 2:1 в пользу «канониров».

На 34-й минуте Джош Мерфи открыл счет мягким перебросом через вратаря после проникающей передачи Мэддисона — 0:1.

В конце матча английский форвард Эдвард Нкетия сравнял счет — 1:1.

На 96-й минуте Нкетия оформил дубль после ассиста Эль-Ненни — 2:1.

Статистика матча («Арсенал"/» Норвич Сити»)

Удары 25/13

Удары в створ 10/4

Владение 57%/43%

Фолы 9/17

Голами отметился Джош Мерфи (34) и Эдвард Нкетия (85, 96).

Составы на матч:

«Арсенал»: Мейси, Дебюши, Холдинг, Уилшир, Ивоби, Коклен, Мэйтленд-Найлз, Эль-Ненни, Жиру, Уолкотт, Нелсон.

«Норвич Сити»: Ган, Пинту, Хасбенд, Зммерманн, Клозе, Рид, Вранчич, Трибулль, Мэддисон, Оливейра, Мерфи.

Главныйарбитр матча: Мэдли.

Предупреждения: Эль-Ненни — 56, Коклен — 68, Уилшеир — 78, Акпом — 88, Трибулль — 89.

Голы: Мерфи 34 — 0:1, Нкетия 85 — 1:1, Нкетия 96 — 2:1.