«Соунси» не смог противостоять команде Жозе Моуриньо

Лондон, , 23:40 — REGNUM 24 октября на стадионе «Либерти» был разыгран матч 1/8 финала Кубка Лиги между командами «Суонси» и «Манчестер Юнайтед». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу «манкунианцев».

На 21-й минуте вингер сборной Англии Джесси Лингард открыл счет после ассиста Маркуса Рашфорда — 0:1.

На 60-й минуте Лингард оформил дубль — 0:2.

Статистика матча («Суонси"/» Манчестер Юнайтед»)

Удары 7/13

Удары в створ 2/5

Владение 41%/59%

Фолы 17/10

Единственным автором голов стал Джесси Лингард, оформивший дубль на 21-й и 60-й минутах.

Составы на матч:

«Суонси»: Нордфельдт, дер Хорн, Мосон, Ульссон, Ранхель, Сонъен, Раутледж, Клукас, Меса, Айю, МакБарни.

«Манчестер Юнайтед»: Ромеро, Линделеф, Смоллинг, Блинд, Дармиан, Туанзебе, Эррера, МакТоминей, Марсьяль, Рашфорд.

Главныйарбитр матча: Роберт Мэдли.

Предупреждения: Ранхель — 38.

Голы: Лингард 21 — 0:1, Лингард 60 — 0:2.