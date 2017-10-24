«Лестер» одержал волевую победу в 1/8 финала Кубка Лиги

Лондон, , 23:38 — REGNUM 24 октября на стадионе «Кинг Пауэр» был разыгран матч 1/8 финала Кубка Лиги между командами «Лестер» и «Лидс». Матч завершился волевой победой «лис» 3:1.

На 26-й минуте испанский вингер Пабло Эрнандес открыл счет, замкнув передачу Кемара Руфа — 0:1.

Через 4 минуты нигерийский форвард Келечи Ихеаначо сравнял счет точным ударом из-за пределов штрафной в дальний угол — 1:1.

На 71-й минуте таргетман сборной Алжина Ислам Силмани вывел «лис» вперед — 2:1.

На 90-й минуте Рияд Марез снял все вопросы об исходе встречи, забив третий мяч хозяев — 3:1.

Статистика матча («Лестер"/» Лидс»)

Удары 11/6

Удары в створ 4/3

Владение 54%/46%

Фолы 5/7

Голами отметились Пабло Эрнандес (26), Келечи Ихеаначо (30), Ислам Силмани (71) и Рияд Марез (90).

Составы на матч:

«Лестер»: Хамер, Чилуэлл, Драгович, Даниэль, Грэй, Кинг, Олбрайтон, Магир, Иборра, Ихеаначо, Слимани.

«Лидс»: Видвальд, Бортуик-Джексон, Янссон, Руф, Анита, Эрнандес, Цибицкий, Филлипс, Матуте, Клих, Грот.

Главный арбитр матча: Проберт.

Голы: Эрнандес 26 — 0:1, Ихеаначо 30 — 1:1, Слимани 71 — 2:1, Марез 90 — 3:1.