«Лестер» одержал волевую победу в 1/8 финала Кубка Лиги

Лондон, 24 октября 2017, 23:38 — REGNUM 24 октября на стадионе «Кинг Пауэр» был разыгран матч 1/8 финала Кубка Лиги между командами «Лестер» и «Лидс». Матч завершился волевой победой «лис» 3:1.
На 26-й минуте испанский вингер Пабло Эрнандес открыл счет, замкнув передачу Кемара Руфа — 0:1.
Через 4 минуты нигерийский форвард Келечи Ихеаначо сравнял счет точным ударом из-за пределов штрафной в дальний угол — 1:1.
На 71-й минуте таргетман сборной Алжина Ислам Силмани вывел «лис» вперед — 2:1.
На 90-й минуте Рияд Марез снял все вопросы об исходе встречи, забив третий мяч хозяев — 3:1.
Статистика матча («Лестер"/» Лидс»)
Удары 11/6
Удары в створ 4/3
Владение 54%/46%
Фолы 5/7
Голами отметились Пабло Эрнандес (26), Келечи Ихеаначо (30), Ислам Силмани (71) и Рияд Марез (90).
Составы на матч:
«Лестер»: Хамер, Чилуэлл, Драгович, Даниэль, Грэй, Кинг, Олбрайтон, Магир, Иборра, Ихеаначо, Слимани.
«Лидс»: Видвальд, Бортуик-Джексон, Янссон, Руф, Анита, Эрнандес, Цибицкий, Филлипс, Матуте, Клих, Грот.
Главный арбитр матча: Проберт.
Голы: Эрнандес 26 — 0:1, Ихеаначо 30 — 1:1, Слимани 71 — 2:1, Марез 90 — 3:1.