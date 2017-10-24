Российский автогонщик Шварцман зачислен в Академию Ferrari

Маранелло, Италия, , 15:03 — REGNUM В число слушателей Гоночной академии Ferrari (FDA) вошел российский гонщик Роберт Шварцман, сообщили 24 октября на пресс-конференции FDA и SMP Racing в Маранелло.

По информации портала F1news.ru, 18-летний Роберт стал первым гражданином России, попавшим в число слушателей Академии Ferrari.

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«Я очень рад, что стал первым россиянином, попавшим в Академию Ferrari. Я постараюсь работать как можно больше, и в конце следующего года посмотрим, чего мы достигли», — заявил журналистам молодой молодой пилот.

«Обучение по программе итальянской гоночной академии «Феррари» — это прекрасная возможность выйти на более высокий уровень. Я сделаю все от меня зависящее», — сказал Шварцман.

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Основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг, комментируя успех Шварцмана, уточнил, что он талантливый гонщик и в нем увидели потенциал. Поэтому было принято совместное решение об обучении Шварцмана в итальянской академии.

Напомним, Роберт Шварцман — российский автогонщик, с 2014 по 2015 год выступавший в Формуле 4. На его счету три победы, 17 подиумов и пять поул-позиций. Шварцман в 2016 году перешел в серию Formula Renault 2.0. В настоящее время входит в программу поддержки молодых пилотов SMP Racing.