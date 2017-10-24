Москва, , 14:01 — REGNUM Оргкомитет «Россия-2018» расторг контракт с компанией Match Hospitality на обслуживание питанием гостей и обустройство VIP-зон во время чемпионата мира по футболу. Об этом заявил гендиректор оргкомитета Алексей Сорокин, передаёт «Р-Спорт».

"Информация о расторжении контракта соответствует действительности. Контракт был заключен исключительно на обслуживание питанием гостей зон VIP и VVIP и расторгнут более месяца назад», — приводит издание слова Сорокина.

Он добавил, что в этом нет таинственной подоплёки, поскольку это является обычными договорными отношениями хозяйствующих субъектов. Причины расторжения контракта он не назвал, сославшись на конфиденциальность.

По его словам, компания продолжит деятельность на стадионах по обслуживанию ЧМ-2018 в качестве оператора билетной программы. А вопросы питания и обустройства зон VIP и VVIP на стадионах решено перенести в сферу ответственности оргкомитета.

Компания Match Hospitality известна тем, что в 2014 году перед чемпионатом мира в Бразилии её исполнительный директор Рей Уилан был арестован по обвинению в незаконной перепродаже билетов. Позже он был оправдан.

В то же время в числе акционеров компании был обнаружен Филипп Блаттер — племянник экс-президента ФИФА Зеппа Блаттера.

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