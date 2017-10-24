В греческой Олимпии зажжен факел Олимпийских игр в южнокорейском Пхёнчхане

Олимпия, Греция, , 13:29 — REGNUM Факел следующих Олимпийских игр, которые пройдут зимой 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане, был зажжен 24 октября в древнем городе Греции Олимпия, сообщает Reuters.

Для этого пришлось использовать «запасной» огонь с генеральной репетиции, прошедшей днем ранее. Такая мера стала необходимо из-за дождливой погоды, которая не позволила верховной жрице, сыгранной актрисой Катерина Леху, использовать специальное зеркало для того, чтобы зажечь огонь с помощью солнечных лучей.

«Наша мечта принять у тебя Олимпийские зимние игры начала воплощаться. Корея — одна из только двух стран Азии, которые удостоились чести принять у себя зимние игры», — заявил руководитель организационного комитета зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане Ли Хи Бом.

«Мы хотим, чтобы международное сообщество понимало, что мы привержены тому, чтобы провести безопасные и надежные зимние игры», — добавил он.

Напомним, зимние игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля в условия обострения напряженности на Корейском полуострове. Причиной напряженности стала ракетно-ядерная программа КНДР, руководство которой неоднократно выступало с угрозами в адрес соседней Южной Кореи и США.

Также следует отметить, что до Южной Кореи последние в Азии зимние Олимпийские игры проходили в японском Нагано в феврале 1998 года.