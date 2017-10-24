«Андерлехт» получил штраф от УЕФА за поведение фанатов

Ньон, Швейцария, , 13:17 — REGNUM Бельгийский футбольный клуб «Андерлехт» оштрафован за поведение фанатов. Об этом 24 октября сообщается на сайте УЕФА.

«Андерлехт» получил штраф в размере €7 тыс. за то, что болельщики команды использовали пиротехнику во время матча Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии».

Напомним, матч «Бавария» — «Андерлехт» состоялся в Мюнхене 12 сентября и завершился победой хозяев со счётом 3:0. «Андерлехт» после трёх туров занимает последнее место в группе В.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении московского «Спартака» за использование фанатами команды пиротехнических средств, несогласованные баннеры на трибунах стадиона, а также несоблюдение правил безопасности.

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