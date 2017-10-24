Томас Тухель может возглавить «Эвертон»

Ливерпуль, Великобритания, , 11:23 — REGNUM Новым главным тренером английского «Эвертона» может стать экс-наставник дортмундской «Боруссии» Томас Тухель. Об этом сообщает Mirror.

По информации издания, клуб начал предварительные переговоры с 44-летним специалистом. Однако он может отказаться от предложения, поскольку мюнхенская «Бавария» рассматривает его в качестве одного из кандидатов на пост натавника своей команды.

Как сообщало ИА REGNUM, голландский специалист Рональд Куман уволен с поста главного тренера «Эвертона». Команда занимает 18-е место в турнирной таблице английской премьер-лиги. На её счету восемь очков после девяти туров.

Ранее сообщалось, что на должность главного тренера «Эвертона» претерндуют Карло Анчелотти, Рафаэль Бенитес, Дэвид Мойес, Райан Гиггз, Шон Дайч и Крис Коулмен.

Напомним, Томас Тухель был уволен с поста главного тренера дортмундской «Боруссии» в мае 2017 года. Он проработал с клубом в течение двух сезонов, когда под его руководством команда выиграла серебряные и бронзовые медали чемпионата Германии, а также Кубок Германии в 2017 году.

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