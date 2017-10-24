Черчесов выбрал Криштиану Роналду лучшим футболистом года

Москва, , 11:00 — REGNUM Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отдал свой голос за Криштиану Роналду при выборе лучшего футболиста года по версии ФИФА.

На второе место наставник российской сборной поставил голкипера туринского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффона, на третье — нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Как сообщало ИА REGNUM, форвард «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду признан лучшим игроком по итогам голосования тренеров и капитанов национальных команд. Он набрал 43,16% голосов.

Напомним, награда «Игрок года ФИФА» вручается лучшему футболисту по версии организации по итогам сезона. Впервые она была вручена в 1991 году немецкому футболисту Лотару Матеусу.

Криштиану Роналду стал третьим футболистом, который получил данный приз в третий раз. До него этой награды также три раза удостаивались бразильский нападающий Роналдо и француз Зинедин Зидан.

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