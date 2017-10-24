Марадона: «Надеюсь, «Наполи» станет чемпионом»

Неаполь, Италия, , 10:17 — REGNUM Бывший нападающий «Наполи» Диего Марадона прокомментировал шансы команды на победу в чемпионате Италии в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Football Italia.

«Дело в том, что «Наполи» должен понять раз и навсегда, что есть домашние матчи, в которых нельзя терять очки. Например, как в матче с «Интером», — приводит издание слова Марадоны.

Он также добавил, что если «Наполи» хочет стать чемпионом, что нужно побеждать «Интер», поскольку это игра с прямым конкурентом. По мнению Марадоны, скудетто выигрывается именно в таких матчах.

Легендарный аргентинский футболист выразил надежду, что этот год станет чемпионским для «Наполи». Однако его беспокоит то, что у команды короткая скамейка запасных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, матч девятого тура чемпионата Италии между «Наполи» и «Интером» завершился вничью 0:0. «Наполи» лидирует в чемпионате, команда набрала 25 очков. «Интер» находится на втором месте с 23 очками.

Напомним, Диего Марадона выступал в составе «Наполи» с 1984 по 1991 год. Вместе с клубом он стал двукратным чемпионом Италии в 1987 и 1990 годах. Кроме того, он стал обладателем Кубка и Суперкубка Италии, а также выиграл Кубок УЕФА.

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