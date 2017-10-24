В Госдуме просят МИД ввести в посольствах должности атташе по спорту

Москва, , 10:08 — REGNUM Депутат Госдумы Дмитрий Свищев (ЛДПР) направил в МИД России запрос по вопросу введения в посольствах РФ должности атташе по спорту, передает корреспондент ИА REGNUM 24 октября.

Ранее глава Минспорта Павел Колобков заявил, что острой необходимости введения подобной должности нет, отметив при этом, что «нужно понять целесообразность этого ноу-хау». Минспорт и ОКР ведут плотную и сложную работу с главными спортивными мировыми центрами — МОК, ВАДА.

«Мною направлен запрос в МИД России о позиции ведомства по вопросу введения в дипломатических представительствах РФ должности атташе по спорту, который смог бы непосредственно вести работу по развитию сотрудничества в сфере спорта, а также оперативно предоставлять информацию о состоянии отрасли физической культуры и спорта в государстве пребывания», — сообщил Свищев.

По мнению Свищева, работа дипломатов для налаживания, поддержания и развития спортивных связей РФ за рубежом пойдет только на благо российскому спорту.

«Поскольку спорт в руках стран-агрессоров стал настоящей политической трибуной, я считаю, что пора подключиться и дипломатам», — указал депутат.