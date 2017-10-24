СКА разгромил ЦСКА в матче КХЛ

Москва, , 09:39 — REGNUM Московский ЦСКА потерпел домашнее поражение от санкт-петербургского СКА. Встреча завершилась со счётом 5:2.

СКА вышел вперёд в середине второго периода, когда шайбу в большинстве забросил защитник СКА Вячеслав Войнов.

В третьем периоде команды устроили голевую феерию. Сперва Илья Ковальчук оформил дубль, а затем команды обменялись заброшенными шайбами.

В составе ЦСКА отличились Андрей Кузьменко и Иван Телегин. За СКА голы забили Павел Дацюк и Илья Ковальчук, который оформил дубль, забив шайбу в пустые ворота противника.

СКА лидирует в регулярном чемпионате КХЛ. Команда Олега Знарка набрала 70 очков в 26 матчах. ЦСКА находится на третьем месте, в активе команды 50 очков после 23 игр.

ЦСКА (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 2:5 (0:0, 0:1, 2:4)

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