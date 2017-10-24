Емельяненко: американцы дышат ядом на нас

Москва, , 08:45 — REGNUM Большинство американских спортсменов желают зла представителям российского спорта, и «если брать в целом, то американцы дышат ядом на нас», заявил 23 октября боец смешанных единоборств Александр Емельяненко в интервью «Советскому спорту».

«Американцы желают нам зла? Большинство — точно. Если вспомнить Джефф Монсона, который хорошо относится к нашей стране, то это — частные случаи. Если брать в целом, то американцы дышат ядом на нас», — сказал спортсмен.

Емельяненко убежден, что представители США — русофобы на уровне ДНК, но никто из российских спортсменов не задается вопросом об этом, продолжая при этом выступать в Соединенных Штатах. Он выразил сожаление по поводу того, что «наши бойцы за бабки продаются американцам» и забывают о патриотизме, как только возникает возможность получить деньги.

Напомним, в ноябре 2016 года Емельяненко вышел из колонии, в которой отбывал срок за изнасилование домработницы и похищение ее паспорта. В феврале текущего года Емельяненко подписал контракт с бойцовским клубом «Ахмат» на выступления в Лиге WFCA.

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