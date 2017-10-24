Черчесов отдал свой голос за Криштиану Роналду

Москва, , 07:51 — REGNUM Главный тренер сборной России Станислав Черчесов проголосовал за нападающего испанского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду как за лучшего игрока года по версии Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает ТАСС.

Церемония вручения наград состоялась 23 октября в Лондоне. Лучший игрок определялся голосованием среди главных тренеров и капитанов национальных сборных.

На второе место Черчесов выдвинул Джанлуиджи Буффона («Ювентус»), а на третье — Лионеля Месси («Барселона»).

В итоге второй год подряд лучшим игроком был признан Роналду. Среди претендентов на награду были также Мессии и Неймар («Пари Сен-Жермен»). Лучшим тренером признали Зенедина Зидана, а в символическую сборную вошли пять футболистов из «Реала».

Напомним, в год, когда не проводятся чемпионаты мира или Европы, лучшие футболисты выбираются по результатам Лиги чемпионов. В этом году «Реал» выиграл турнир во второй раз подряд. Команда также завоевала титул чемпиона Испании, Суперкубки Европы и Испании.

Криштиану Роналду забил 12 голов в 13 матчах, в результате чего стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и был признан лучшим футболистом Европы по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

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