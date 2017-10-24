«Локомотив» вышел на первое место в чемпионате России

Москва, , 07:27 — REGNUM Московский «Локомотив» вышел в лидеры чемпионата России по футболу благодаря победе над «Краснодаром».

Матч 14-го тура прошёл 23 октября в Москве и завершился победой «железнодорожников» со счётом 2:0.

На 25-й минуте счёт открыл Алексей Миранчук, добив мяч в ворота после прострела Михаила Лысова. На 85-й минуте Мануэл Фернандеш удвоил преимущество «Локомотива» точным ударом со штрафного.

«Локомотив» набрал 29 очков и вышел на первое место в чемпионате России. У «Зенита» также 29 очков, однако санкт-петербургский клуб уступает по дополнительным показателям. «Краснодар» находится на шестом месте, в его активе 21 очко.

В 15-м туре «Локомотив» и «Зенит» встретятся в очном противостоянии. Матч пройдёт 29 октября в Санкт-Петербурге.

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