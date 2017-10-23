«МЮ» намерен предложить Моуринью новый контракт

Манчестер, Великобритания, , 17:10 — REGNUM «Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с главным тренером команды Жозе Моуринью. Об этом сообщает издание Goal.

По информации издания, «МЮ» может предложить Моуринью контракт сроком на пять лет. Сумма соглашения должна составить £65 млн.

Ранее сообщалось, что клуб и тренер в ноябре начнут переговоры, результат которых будет зависеть от выступления команды.

На сегодняшний день «Манчестер Юнайтед» занимает второе место в английской премьер-лиге, в активе команды 20 очков. Манкунианцы на пять очков отстают от «Манчестер Сити».

Моуринью возглавил «Манчестер Юнайтед» летом 2016 года. Под его руководством команда выиграла Лигу Европы, Суперкубок Анлии и Кубок английской лиги.

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