Теннисист Рублёв претендует на награду «Прогресс года»

Москва, , 16:41 — REGNUM Российский теннисист Андрей Рублёв вошёл в число претендентов на приз ATP «Прогресс года». Об этом сообщается на сайте организации.

В настоящее время 20-летний Рублёв занимает 35-е место в рейтинге ATP. В июле он выиграл свой первый турнир — в хорватском Умаге.

На награду также претендуют немец Александр Зверев, испанец Пабло Карреньо-Буста и канадец Денис Шаповалов.

Также представлены претенденты на награду «Возвращение года». Среди них Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Кевин Андерсон, Седрик-Марсель Штебе, Филип Крайинович и Янко Типсаревич.

На награду за честную игру и спортивное поведение претендуют Надаль, Федерер, Кареньо-Буста и Марин Чилич.

Победители в номинациях будут объявлены перед началом Итогового чемпионата ATP, который состоится в Лондоне с 12 по 19 ноября.

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