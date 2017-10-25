В Санкт-Петербурге прошел матч между женскими сборными России и Уэльса

Санкт-Петербург, , 11:06 — REGNUM Сегодня, 24 октября, на стадионе МСА «Петровский» в Санкт-Петербурге состоялся отборочный матч Чемпионата мира-2019 между женскими национальными сборными России и Уэльса. Матч завершился нулевой ничьей и принёс каждой команде по очку.

Составы на матч: Россия: Щербак, Кожникова, Шейкина, Чоловяга, Смирнова, Беломытцева, Данилова, Федорова, Зиястинова, Карпова, Черномырдина. Уэльс: О’Салливан, Дайкс, Ингл, Робертс, Хардинг, Джеймс, Грин, Фишлок, Роув, Лэдд, Винче. Предупреждения: Данилова — 45. Карпова — 82. Судьи: Будимир, Роджак-Каршич, Фишкуш (Хорватия).

В прошлом месяце сборная России провела стартовый матч в рамках квалификации, уступив сборной Англии со счетом 0:6 и тем самым осложнив турнирную ситуацию.

С тех пор в составе российской команды произошло несколько изменений. Ксения Цыбутович в матче с Англией получила красную карточку, поэтому была вынуждена пропустить игру с Уэльсом. После травмы в сборную вернулась Дарья Макаренко. Впервые на поле вызвали Марию Алексееву.

Со сборной Уэльса российские спортсменки встретились впервые. Команда расположилась на 36-й строчке в рейтинге ФИФА и еще ни разу не выходила в финальные стадии Чемпионатов Европы и мира.

Первый матч в рамках отборочного тура Чемпионата мира-2019 сборная Уэльса провела с Казахстаном и выиграла со счетом 1:0. Гол забила Джессика Фишлок, лидер по числу проведенных за национальную команду матчей.

Напомним, женская национальная сборная России уже играла на стадионе МСА «Петровский». Весной 2016 года спортсменки встретились здесь со сборной Венгрии. Матч завершился со счетом 3:3.

Смотрите галерею к статье

Читайте ранее в этом сюжете: Неймар о матче против «Марселя»: «На моем теле много синяков»