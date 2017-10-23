Отец Ферстаппена призвал уволить гоночного директора FIA

Остин, США, , 14:54 — REGNUM Отец пилота «Формулы-1» Макса Ферстаппена Йос Ферстаппен призвал уволить гоночного директора Международной автомобильной федерации (FIA) Чарли Уайтинга. Об этом 23 октября сообщает Motorsport .

По информации издания, Ферстаппен высказал своё отношение к эпизоду, случившемуся во время Гран-при США, когда пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен получил пятисекундный штраф за обгон Кими Райкконена, в результате чего лишился места на подиуме.

«Я только что разговаривал с одиним из арбитров Микой Сало. Он сообщил, что это решение принял Чарли Уайтинг. Если так, то его надо немедленно уволить», — сказал Ферстаппен.

Напомним, на последнем круге Гран-при США Макс Ферстаппен обогнал пилота команды «Феррари» Кими Райкконена и вышел на третье место. Однако, по мнению судей, он это сделал с нарушением, выехав за пределы разметки трассы. За это Ферстаппен получил пятисекундный штраф и занял лишь четвёртое место.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, победителем Гран-при США стал гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а команда «Мерседес» завоевала Кубок конструкторов за три этапа до окончания чемпионата.

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