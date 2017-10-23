ФК «Гуанчжоу Эвергранд» досрочно стал чемпионом Китая по футболу

Пекин, , 11:21 — REGNUM Китайский футбольный клуб «Гуанчжоу Эвергранд» оформил досрочное чемпионство, обыграв в 28-м туре чемпионата Китая команду «Гуйчжоу Жичэн» со счетом 5:1. Таким образом, за 2 тура до конца чемпионата разрыв по очкам между «Гуанчжоу Эвергранд» и ближайшим конкурентом «Шанхай СИПГ» составил девять очков.

Команда, возглавляемая Луисом Фелипе Сколари, завоевала чемпионский титул уже в седьмой раз подряд, тем самым установив новый рекорд китайской суперлиги по футболу, пишет «Наньцзао жибао».

Известно, что после окончания чемпионата главный тренер Сколари покинет «Гуанчжоу Эвергранд», а на его место может занять Томас Тухель, ранее тренировавший дортмундскую «Боруссию».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, бразильский полузащитник и член национальной сборной Лукас Лима может продолжить свою спортивную карьеру в китайском футбольном клубе «Гуанчжоу Эвергранд».

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