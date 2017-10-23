WADA начало расследование об употреблении допинга в Китае

Монреаль, Канада, , 11:03 — REGNUM Расследование возможного существования государственной допинг-программы в Китае начало Всемирное антидопинговое агентство (WADA). Об этом 22 октября сообщается на сайте организации.

«В качестве первого шага агентство обратилось к своей независимой группе по разведке и расследованиям с призывом начать процесс расследования с целью сбора и анализа имеющейся информации», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что, несмотря на то, что WADA было основано только в 1999 году, организация предпримет все необходимые действия в случае подтверждения нарушений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бывший врач олимпийской сборной Китая Ксю Иньсянь заявила о существовании в Китае государственной допинг-программы. По ее словам в 1980-х и 1990-х годах китайские спортсмены выигрывали медали благодаря допингу.

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