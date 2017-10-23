Бывший врач сборной Китая обвинила страну в массовом употреблении допинга

Берлин, , 10:48 — REGNUM Бывший врач олимпийской сборной Китая Ксю Иньсянь рассказала немецкому телеканалу ARD о существовании государственной допинг-программы в Китае. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Ксю Иньсянь рассказала немецкому журналисту Хайо Зеппельту, что в 1980-х и 1990-х годах в Китае массово применялся допинг, в том числе и на международных соревнованиях. Поэтому, по словам Иньсянь, все медали китайских спортменов были выиграны благодаря допингу.

«Медалисты просто купались в допинге. Все медали международного уровня должны быть возвращены. Они начинали давать допинг уже с детских команд. Самым маленьким было всего по 11 лет. Я ничего не могла сделать», — сказала Иньсянь.

Она также добавила, что после Олимпиады 1988 года в Сеуле ее отстранили от работы со сборной, поскольку она отказалась давать допинг спортсменам.

Кроме того, она рассказала, что перед Олимпиадой-2008 в Пекине к ней якобы пришли люди и попросили молчать о допинговой системе.

На данный момент Иньсянь живёт в Германии, где попросила политического убежища два года назад.

Напомним, в 2016 году бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал, что государственная система поддержки допинга существует в России. Его слова стали поводом для расследования комиссии Макларена, которая безосновательно обвинила российских спортсменов в употреблении допинга.

На основании доклада от международных соревнований были отстранены многие российские спортсмены. В частности, сборная России по лёгкой атлетике не смогла принять участие в Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро.

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