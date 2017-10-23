Неймар о матче против «Марселя»: «На моем теле много синяков»

Марсель, Франция, , 10:14 — REGNUM Арбитр матча «Марсель» — «Пари Сен-Жермен» («ПСЖ») принял несправедливое решение, показав красную карточку бразильскому нападающему Неймару. Об этом, как передает «Чемпионат», сообщил сам форвард парижского клуба.

«Это слишком раздутое наказание и несправедливое, — сказал Неймар. — Я всю игру получал по ногам. На моём теле много синяков. Такая реакция связана с тем, что меня ударили сзади по ногам».

Бразильский нападающий добавил, что решение арбитра матча позволило «Марселю» «остаться в большинстве».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 октября «Пари Сен-Жермен» на выезде сыграл вничью с «Марселем» в матче десятого тура чемпионата Франции по футболу. Встреча, прошедшая в Марселе, завершилась со счетом 2:2.

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