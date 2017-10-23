Россия ответила WADA на обвинения в существовании «допинговой программы»

Москва, , 10:07 — REGNUM Россия подробно разъяснила свою позицию по обвинениям в существовании государственной программы по применению допинга Всемирному антидопинговому агентству (WADA) и Международному олимпийскому комитету (МОК). Об этом сообщил министр спорта РФ Павел Колобков агентству «Р-Спорт».

"Мы четко и недвусмысленно предоставили всю необходимую и даже дополнительную информацию, в которой объясняем видение по данной ситуации и наше отношение к информации, представленной в докладе Макларена», — говорит Колобков.

Он также рассказал о сложностях дорожной карты по восстановлению Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Колобков отметил, что в ней есть два сложных пункта, еще около десяти носят технический характер и будут выполнены к ноябрю.

«Сложными пунктами» министр назвал признание того, что в России якобы существовала госпрограмма по применению допинга и допуск к опечатанным из-за следственных действий пробам.

«Пробы в качестве вещественного доказательства были опечатаны и находятся в лаборатории, — заверил Колобов. — Доступ к ним будет возможен только после завершения следственных действий».

Напомним, в мае 2016 года газета New York Times опубликовала статью, в которой информатор WADA Григорий Родченков заявил, что минимум 15 российских спортсменов, завоевавших медали на Олимпиаде-2014 в Сочи, якобы были частью «допинговой программы».

В ноябре 2015 года независимая комиссия WADA обвинила Россию в многочисленных нарушениях антидопинговых правил. В последствии WADA вынесло решение о несоответствии РУСАДА кодексу агентства.

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