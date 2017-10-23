Бурмистров помог «Ванкуверу» победить «Детройт»

Детройт, США, , 08:34 — REGNUM «Ванкувер Кэнакс» одержал разгромную победу над «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1.

В составе «Ванкувера» дубль оформил Свен Берчи. Также по шайбе забили Дерек Дорсетт и Джейк Виртанен.

В составе «Детройта» единственную шайбу забросил нападающий Энтони Манта.

Российский нападающий «Ванкувера» Александр Бурмистров отметился результативной передачей.

«Детройт Ред Уингз» (Детройт) — «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — 1:4 (1:1, 0:3, 0:0)

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