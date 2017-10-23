«ПСЖ» избежал поражения от «Марселя» после удаления Неймара

Марсель, Франция, , 08:06 — REGNUM «Пари Сен-Жермен» смог уйти от поражения в матче чемпионата Франции против «Марселя». Встреча завершилась со счётом 2:2.

Футболисты «Марселя» открыли счёт на 16-й минуте. Луис Густаво отправил мяч в дальний угол из-за пределов штрафной площади. На 33-й минуте нападающий «ПСЖ» Неймар счёт сравнял.

На 78-й минуте полузащитник «Марселя» Флорьян Товен замкнул прострел с фланга и вывел свою команду вперёд.

В конце матча Неймар получил две жёлтые карточки подряд, за что был удалён с поля. Несмотря на это, «ПСЖ» удалось отыграться. На третьей добавленной минуте Эдинсон Кавани отправил мяч в ворота ударом со штрафного.

После десяти туров «ПСЖ» лидирует в чемпионате Франции, на его счету 26 очков. «Марсель» с 18 очками занимает пятое место.

Чемпионат Франции. Лига 1. 10-й тур

«Марсель» (Марсель) — «ПСЖ» (Париж) — 2:2

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