Пилот «Мерседеса» Хэмилтон выиграл Гран-при США

Остин, США, , 07:35 — REGNUM Британский гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес», выиграл Гран-при США, который прошёл на трассе в Остине.

Хэмилтон преодолел 56 кругов за 1 час 33 минуты и 50,991 секунды. На втором месте финишировал пилот «Феррари» Себастьян Феттель, отставший от лидера на 10,143 секунды.

Также на подиум попал финский гонщик «Феррари» Кими Райкконен (+15,779), который пришёл к финишу четвёртым, но расположился выше пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена (+16,768), из-за пятисекундного штрафа, который тот получил.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят, пропустивши два предыдущих гран-при по решению команды, финишировал на 10-м месте.

В личном зачёте лидирует Хэмилтон, набравший 331 очко. На втором месте идёт Феттель, у которого 265 баллов. Замыкает тройку лидеров Валттери Боттас из «Мерседеса», на его счету 244 очка.

Кубок конструкторов досрочно выиграл «Мерседес». За три этапа до финиша команда оторвалась от «Феррари» на 147 очков и обеспечила себе победу по итогам сезона.

Следующий этап, Гран-при Мексики, состоится 27−29 октября на трассе в Мехико.

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