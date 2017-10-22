«Ювентус» переиграл «Удинезе» в матче чемпионата Италии

Рим, , 23:51 — REGNUM Футболисты «Удинезе» на своем поле уступили «Ювентусу» в матче девятого тура чемпионата Италии. Встреча, прошедшая 22 октября на стадионе «Дачия Арена — Фриули» в Удине, завершилась со счетом 2:6.

В составе гостей голевыми действиями отметились Сами Хедира (хет-трик), Даниэле Ругани, Миралем Пьянич, Самир (атогол). У хозяев поля мячи забили Стипе Перица и Данило Ларанжейра.

После девяти матчей в чемпионате Италии «Ювентус» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. Клуб «Удинезе», набравший 6 баллов, находится на пятнадцатой позиции.

Чемпионат Италии. 9-й тур

«Удинезе» (Удине) — «Ювентус» (Турин) — 2:6.

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