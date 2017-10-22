«Тоттенхэм» разгромил «Ливерпуль» в матче АПЛ

Лондон, , 23:06 — REGNUM Лондонский «Тоттенхэм» на своем поле переиграл «Ливерпуль» в матче девятого тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Встреча, прошедшая 22 октября на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, завершилась со счетом 4:1.

В составе хозяев поля голевыми действиями отметились Харри Кейн (дубль), Сон Хьон Мин и Деле Алли. У гостей мяч забил Мохамед Салах.

После девяти матчей в чемпионате Англии «Тоттенхэм» пока занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 20 очков. Клуб «Ливерпуль», набравший 13 баллов, находится на девятой позиции.

Английская Премьер-лига (АПЛ). 9-й тур

«Тоттенхэм» (Лондон) — «Ливерпуль» (Ливерпуль) — 4:1.

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